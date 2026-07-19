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Аргументы и Факты

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Миколог Комиссаров назвал лесные грибы природным суперфудом

Миколог Комиссаров назвал лесные грибы природным суперфудом

Грибы могут быть ценным диетическим продуктом, но не стоит считать их полной заменой аптечным витаминам, рассказал REGIONS миколог, кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ имени М.

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