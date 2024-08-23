Анна-Мария Урсу, вернувшаяся в Молдову после 5 лет пребывания за границей: "Хочу убедить диаспору вернуться домой"

Анна-Мария Урсу – 33-летняя молдаванка, которая вернулась в Молдову из Канады в мае этого года и хочет убедить как можно больше молдаван вернуться в Молдову и внести свой вклад в развитие нашей страны, сообщает Noi.
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