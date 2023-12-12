В крымских водохранилищах накопили 251 млн кубометров воды

Имеющихся во всех водохранилищах Крыма запасов хватит как минимум на 470 суток. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил советник председателя республиканского Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Роман Захаров.
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