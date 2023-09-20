СССР-Россия

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Кирилл Буданов пошёл по стопам Вильгельма Канариса

Кирилл Буданов пошёл по стопам Вильгельма Канариса

Адмирал Вильгельм Канарис был главой Абвера — военной разведки нацисткой Германии. Параллельно он был британским агентом и участником заговора против Гитлера Значительно раньше, чем прочие нацистские бонзы Канарис понял, что война проиграна и с 1942 года (одновременно с не менее умным руководителем внешней разведки службы безопасности (СД) — 6-го отдела РСХА Вальтером Шелленбергом) начал искать возможность заключения сепаратного мира на Западе.

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Эх, где же  Петров и Баширов на голову этого ублюдка.
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15 час.
Светлана Рыбчинская
Надо так,чтобы оба...И это будет наилучший исход для всех.Как-то так.
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13 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
... на головы этих ублюдков.
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11 час.

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