Кирилл Буданов пошёл по стопам Вильгельма Канариса

Адмирал Вильгельм Канарис был главой Абвера — военной разведки нацисткой Германии. Параллельно он был британским агентом и участником заговора против Гитлера Значительно раньше, чем прочие нацистские бонзы Канарис понял, что война проиграна и с 1942 года (одновременно с не менее умным руководителем внешней разведки службы безопасности (СД) — 6-го отдела РСХА Вальтером Шелленбергом) начал искать возможность заключения сепаратного мира на Западе.