В Израиле задержан американец, заявивший о готовности совершить теракт

Американского туриста задержали в Тель-Авиве. Сообщается о том, что произошло это после того, как он оказался у военного комплекса «Кирия», снимал объект и якобы заявил о намерении совершить теракт.
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