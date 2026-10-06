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Бывший тренер сборной по хоккею Плющев счел закономерным уход Зубова из тольяттинской «Лады»

Бывший тренер сборной по хоккею Плющев счел закономерным уход Зубова из тольяттинской «Лады»

Уход Павла Зубова с поста главного тренера тольяттинской «Лады» не стал сенсацией из-за отсутствия у специалиста опыта работы в КХЛ и четкой стратегии.

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