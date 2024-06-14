Мост у телецентра в Омске могут частично закрыть на ремонт уже осенью. На время работ перестанет ходить 67 троллейбус.
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Мост у телецентра в Омске могут частично закрыть на ремонт уже осенью. На время работ перестанет ходить 67 троллейбус.