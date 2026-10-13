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ИА Регнум

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Песков: в Кремле не видят взаимосвязи между дизельной сделкой и позицией РФ по Украине

В Кремле не видят взаимосвязи между соглашением с США о поставках дизельного топлива и позицией России по урегулированию конфликта на Украине.

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