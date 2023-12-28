Инвестор объяснил решение ЦБ о бесплатных переводах на свои счета через СБП

Частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Фёдор Сидоров прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российские граждане с 1 мая 2024 года получат возможность переводить между своими счетами в банках до 30 млн рублей в месяц бесплатно через систему быстрых платежей (СБП).