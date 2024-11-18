Арча районы кешесе махсус операция зонасына йөк илтүче волонтерга автомобиль бүләк иткән

Татарстан Арча муниципаль районы хуҗалыклары җитәкчеләренең берсе, анонимлыкны саклап калырга теләп, волонтер һәм активист Илнур Яруллинга махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм ташу өчен автомобиль тапшырды.
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