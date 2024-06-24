Белоусов провел большую инспекцию инфраструктуры ТОФ в Приморье

Пока российские бойцы совершают подвиги на передовой, дома идет глобальная реконструкция. Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки посетил военный городок 155-ой бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
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