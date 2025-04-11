200 машин убирают снег с уральских дорог

Последствия снегопада на дорогах Свердловской области ликвидируют почти 200 единиц техники. Было задействовано 148 комбинированных дорожных машин, 7 автомобилей с отвалом, 15 автогрейдеров, 19 единиц другой техники, сообщили в ДИПе.