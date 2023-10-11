Экс-советник Соскин: ВС РФ наступают на Купянск, а ВСУ неспособны дать им отпор

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, выступил на своем YouTube-канале и разразился слезливыми причитаниями о неспособности главкома ВСУ Валерия Залужного остановить наступление российской армии на Купянском направлении.
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