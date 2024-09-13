Директора авиакомпании уволили после крушения Ми-8 на Камчатке

Генерального директора и замдиректора по летной работе авиакомпании «Витязь-Аэро» освободили от занимаемых должностей после крушения на Камчатке вертолета Ми-8, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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