AP: Google обвинили в нарушении антимонопольного законодательства в Японии

Комиссия по справедливой торговле Японии (JFTC) обвинила Google в нарушении антимонопольного законодательства, потребовав прекратить установку поисковой системы Google по умолчанию на устройства с Android.
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