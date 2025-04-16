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AP: Google обвинили в нарушении антимонопольного законодательства в Японии

AP: Google обвинили в нарушении антимонопольного законодательства в Японии

Комиссия по справедливой торговле Японии (JFTC) обвинила Google в нарушении антимонопольного законодательства, потребовав прекратить установку поисковой системы Google по умолчанию на устройства с Android.

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