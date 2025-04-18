Что хуже: тотальная прослушка или телефонные мошенники?

Вал телефонного разбоя захлёстывает Россию. Я хотел бы написать нейтрально, с меньшим пафосом, но не получается: проблема за последние годы стала одной из главных в стране, при этом с каждым годом ситуация только ухудшается.
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