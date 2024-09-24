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По делу экс-замглавы МО Иванова арестовали недвижимость на 82,5 млн рублей

По делу экс-замглавы МО Иванова арестовали недвижимость на 82,5 млн рублей

В рамках дела бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова были арестованы земельный участок площадью 82 тысяч квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров и баня на 420 квадратных метров, расположенные в Тверской области.

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