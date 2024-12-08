Axios: встретиться с Зеленским Трампа убедил Макрон

REUTERS/Thibault Camus Избранный президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, но сделать это его убедил французский лидер Эммануэль Макрон, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
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