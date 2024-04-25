Аномалия на 190 млн рублей привела к майнинговой ферме в Новосибирске

Выяснилось, что несколькими майнинговыми комплексами владел 35-летний житель Новосибирска. Чтобы не платить за электроэнергию, он обратился за помощью к 39-летнего жителю региона, который работал в одном из профильных учреждений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии