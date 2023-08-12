Все в дыму: на Крымском мосту произошло ЧП

И

Игорь

Не распространяйте фейковые новости про ЧП на мосту!!! Две ракеты сбило наше ПВО! Это и были взрывы, которые слышали. А дым, это была специально запущена для защиты дымовая завеса! Так что никакого ЧП не произошло!