Очевидцы поделились в соцсетях кадрами, на которых предположительно запечатлен Крымский мост. На них видно, что объект окутан дымом.
Все в дыму: на Крымском мосту произошло ЧП
Комментарии
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И
Игорь
Не распространяйте фейковые новости про ЧП на мосту!!! Две ракеты сбило наше ПВО! Это и были взрывы, которые слышали. А дым, это была специально запущена для защиты дымовая завеса! Так что никакого ЧП не произошло!
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11 час.
Альберт Андрейкин
Перестаньте писАть фейки!!!! НИКАКОГО КРЫМСКОГО МОСТА НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ЭТО ВЫМЫСЕЛ ВРАЖЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ, ЧТОБЫ ВСЕ ЕХАЛИ В КРЫМ ИСКАТЬ НЕКИЙ МОСТ.
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11 час.
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