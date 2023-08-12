Утро.ru

72 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Грушкина
    Противно то, что эти суки  сначала клянут Россию, обливают русский народ дерьмом, а потом  как обгадившиеся твари пол...Разбитая эмиграци...
  • Владимир
    Сам то понял что написал?После резких слов...
  • Сергей
    "теперь она может себе это позволить.." - вот оно - те кто был никто и звать никак, и потом "они могут позволить"., к...Сбежавшая из Росс...

Все в дыму: на Крымском мосту произошло ЧП

Все в дыму: на Крымском мосту произошло ЧП

Очевидцы поделились в соцсетях кадрами, на которых предположительно запечатлен Крымский мост. На них видно, что объект окутан дымом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Игорь
Не распространяйте фейковые новости про ЧП на мосту!!! Две ракеты сбило наше ПВО! Это и были взрывы, которые слышали. А дым, это была специально запущена для защиты дымовая завеса! Так что никакого ЧП не произошло!
Ответить
11 час.
Альберт Андрейкин
Перестаньте писАть фейки!!!! НИКАКОГО КРЫМСКОГО МОСТА НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ЭТО ВЫМЫСЕЛ ВРАЖЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ, ЧТОБЫ ВСЕ ЕХАЛИ В КРЫМ ИСКАТЬ НЕКИЙ МОСТ.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх