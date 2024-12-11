Власти Бангладеш заявили о 88 случаях нападений на меньшинства

После отстранения от власти премьер-министра Бангладеш шейха Хасины в стране зафиксировано 88 случаев насилия в отношении меньшинств, в основном индуистов, заявил пресс-секретарь главы временного правительства Шафикул Ала, сообщает 11 декабря информационное агентство PTI.
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