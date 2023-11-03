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Вышел ранее неизданный сингл The Beatles «Now and Then»

Вышел ранее неизданный сингл The Beatles «Now and Then»

Опубликован сингл группы The Beatles «Now and Then», передает «Коммерсантъ». Песня собрана с помощью искусственного интеллекта из архивной записи Джона Леннона и партий остальных участников легендарной четверки, записанных в 1995 и 2022 годах.

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