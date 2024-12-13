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Свердловские чекисты и МВД предупредили граждан об активизации мошенников накануне нового года

Свердловские чекисты и МВД предупредили граждан об активизации мошенников накануне нового года

МО МВД России "Невьянский" BrisperНакануне новогодних длительных каникул сотрудники ФСБ и полиции Свердловской области инициативно обратились к жителям региона с просьбой проявлять особую бдительность и осторожность, когда по телефону звонят неизвестные, представляясь работниками Федеральной службы безопасности или иных государственных ведомств.

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