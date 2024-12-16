Безжалостная зима: трагедия в ресторане Гудаури – 12 мертвых тел за одну ночь и почти все иностранцы Ольга БезродняяНа горнолыжном курорте Гудаури, расположенном в живописных горах Грузии, произошла трагедия, привлекшая внимание не только страны, но и международного сообщества.