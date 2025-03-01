Следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца в петербургской квартире

В настоящее время возбуждено уголовное дело В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту обнаружения тела месячного ребенка в одной из квартир города.
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