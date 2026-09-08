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Сын орловского депутата построит новый храм

Сын орловского депутата построит новый храм

В селе Сосновка Ливенского района собираются построить храм. Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий освятил закладной камень в основание строящейся церкви в честь святителя Николая Чудотворца, сообщили в Ливенской епархии.

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