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Адвокат Жорин: драку в московском ресторане "Ваниль" могут квалифицировать как побои

Адвокат Жорин: драку в московском ресторане "Ваниль" могут квалифицировать как побои

На открытии нового ресторана «Вaниль» Аркадия Новикова в Москве подрались ресторатор Антон Пинский и кулинарный критик Илья Трапезник, — и на следующий день обвинили друг друга в начале конфликта.

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