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Резко выросла плата за общедомовое потребление электроэнергии? Возможно, это криптовалютчики

Резко выросла плата за общедомовое потребление электроэнергии? Возможно, это криптовалютчики

Криптовалютчики открыли сравнительно честный способ, как заработать с помощью соседей. Майнинговые фермы, которые потребляют огромное количество электроэнергии, они подключают к внутридомовым, а не к квартирным сетям, таким образом перекладывая оплату на всех жителей дома пропорционально.

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