Резко выросла плата за общедомовое потребление электроэнергии? Возможно, это криптовалютчики

Криптовалютчики открыли сравнительно честный способ, как заработать с помощью соседей. Майнинговые фермы, которые потребляют огромное количество электроэнергии, они подключают к внутридомовым, а не к квартирным сетям, таким образом перекладывая оплату на всех жителей дома пропорционально.