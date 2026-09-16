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Доходы бюджета Удмуртии на 2027 год составят около 138 млрд рублей

Доходы бюджета Удмуртии на 2027 год составят около 138 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. Проект бюджета Удмуртии на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов уже сформирован.

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