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В Госдуме рассказали, как мошенники выманивают код для входа на «Госуслуги»

В Госдуме рассказали, как мошенники выманивают код для входа на «Госуслуги»

Мошенничество, основанное на методах социальной инженерии, становится всё более изощрённым и опасным, отметил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

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