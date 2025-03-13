В Госдуме рассказали, как мошенники выманивают код для входа на «Госуслуги»

Мошенничество, основанное на методах социальной инженерии, становится всё более изощрённым и опасным, отметил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.