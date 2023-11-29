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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьменко вернулся в состав «Ванкувера» после 2 игр в запасе. У него 0 очков и 1 бросок за 12:58 с «Анахаймом»

Форвард «Кэнакс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:1).  Прошлые 2 игры россиянин пропустил по решению главного тренера канадского клуба Рика Токкета.

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