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ComBiology: субантарктический пингвин — это на самом деле четыре вида

ComBiology: субантарктический пингвин — это на самом деле четыре вида

Ученые впервые более чем за сто лет описали новый вид пингвинов. Оказалось, что привычный субантарктический (папуанский) пингвин — это на самом деле четыре разных вида, один из которых до сих пор был неизвестен науке.

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