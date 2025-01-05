На бывшего сенатора Бориса Шпигеля завели восемь производств

Судебные приставы приступили к взысканию у бывшего сенатора Бориса Шпигеля, осужденному за дачу взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, суммы свыше 8,6 млрд рублей, включая более 8,1 млрд рублей в доход государства.
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