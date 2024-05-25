Лоза сделал странное заявление про пирожок, рассуждая о Валиевой-певице

Известный российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал сообщения о том, что вслед за фигуристами Дмитрием Алиевым, Александром Галлямовым, Александрой Трусовой и Алиной Загитовой теперь и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева записывает свой первый трек .
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