Лоза сделал странное заявление про пирожок, рассуждая о Валиевой-певице

Известный российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал сообщения о том, что вслед за фигуристами Дмитрием Алиевым, Александром Галлямовым, Александрой Трусовой и Алиной Загитовой теперь и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева записывает свой первый трек .