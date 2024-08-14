Как справиться с тревогой без лекарств

У каждого есть моменты слабости. Вы знаете, что такое чувство напряженности перед собеседованием на работу или когда вы готовитесь услышать новости от вашего врача? Даже если все может обернуться хорошо, вы все равно не можете избавиться от чувства надвигающейся гибели, которая захлестывает вас.