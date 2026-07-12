О ненависти к России

Россия спасла среднеазиатские республики в начале 20 века, вытащила их из средневековья. Сколько средств было вложено в их становление. Россия освободила в 1945 году Европу от фашизма. Прибалтике построила заводы, порты. При этом население в республиках жило гораздо лучше, чем в РСФСР. И вот теперь Россия главный враг не только для Европы, но и для бывших Советских республик ( пока не всех). Не следуем мы народной мудрости - не делай добра, если не хочешь получить зла. Не мешало бы поучиться у США.

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Vladimir Kurbatov

"Россия выпадает из западных представлений о мире, она их опровергает, как объективная реальность опровергает представления люмпена об организации человеческого общества." Это верно, но настоящая причина спрятана глубже. Вспомните: русский календарь на 2000 лет старше еврейского. Эти две тыщи лет были временем благоденствия и добра. Но тут появились другие боги. еврейские, и они завели на Земле другой народ --- евреев, с другим мениталитетом. И на планете начались конфликты. Но соперничество идёт не на Земле, а где-то в божественной сфере. А Россию ненавидят все, потому что она владеет русским языком, а в нём скрыты все тайны истории, в том числе божественной. И вот почему нам втюривают христианство. И да, религия -- это всего лишь структура штабов в войне, которая идёт тысячелетия.