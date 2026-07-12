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На пульсе времени

2 561 подписчик

О ненависти к России

О ненависти к России

Нам порою кажется, что евро-американцы нас ненавидят беспричинно, просто потому что Россия и потому что хотят ограбить.

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Комментарии
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Бобкина Татьяна
Россия спасла среднеазиатские республики в начале 20 века, вытащила их  из средневековья. Сколько средств было вложено в их становление. Россия освободила в 1945 году Европу от фашизма. Прибалтике построила заводы, порты. При этом население в республиках жило гораздо лучше, чем в РСФСР. И вот теперь Россия главный враг не только для Европы, но и для  бывших Советских республик ( пока не всех). Не следуем мы народной мудрости - не делай добра, если не хочешь  получить зла. Не мешало бы поучиться у США.
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4 н.
VK
Vladimir Kurbatov
&quot;Россия выпадает из западных представлений о мире, она их опровергает, как объективная реальность опровергает представления люмпена об организации человеческого общества.&quot; Это верно, но настоящая причина спрятана глубже. Вспомните: русский календарь на 2000 лет старше еврейского. Эти две тыщи лет были временем благоденствия и добра. Но тут появились другие боги. еврейские, и они завели на Земле другой народ --- евреев, с другим мениталитетом. И на планете начались конфликты. Но соперничество идёт не на Земле, а где-то в божественной сфере. А Россию ненавидят все, потому что она владеет русским языком, а в нём скрыты все тайны истории, в том числе божественной. И вот почему нам втюривают христианство. И да, религия -- это всего лишь структура штабов в войне, которая идёт тысячелетия.
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4 н.
Nikolia Vovchenko
Очередной идиотизм перешедший в итоге как бы в патриотизм....Одним словом ишаченко
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4 н.