«Нервы сдали, и я дала волю слезам»: недавно родившая Мария Погребняк столкнулась с трудностями

В сентябре Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз — у блогера и ее мужа родился сын Владимир. 36-летняя бизнесвумен уже вернулась к работе и стала снова посещать светские мероприятия, при этом успевая уделять внимание ребенку.