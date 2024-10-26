«Нервы сдали, и я дала волю слезам»: недавно родившая Мария Погребняк столкнулась с трудностями

В сентябре Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз — у блогера и ее мужа родился сын Владимир. 36-летняя бизнесвумен уже вернулась к работе и стала снова посещать светские мероприятия, при этом успевая уделять внимание ребенку.
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