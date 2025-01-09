В Крыму на новогодних праздниках в ДТП погибло 5 человек

В период с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года на территории Крыма зафиксировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 5 человек, в том числе 2 детей, а 25 человек, включая 2 несовершеннолетних, получили травмы.