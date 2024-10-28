Юный петербуржец вместе с другом рекламировали наркотики, прогуливаясь по улицам Луги. Местные жители не оставили это безнаказанным.
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Юный петербуржец вместе с другом рекламировали наркотики, прогуливаясь по улицам Луги. Местные жители не оставили это безнаказанным.