Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунальной службы № 10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО продолжается

В целях повышения энергоэффективности предприятия, на объектах водно-канализационного хозяйства ЖКС №10 проведена модернизация внутреннего освещения, установлено более 100 светодиодных светильников.
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