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Чиновникам будут платить по итогам работы

Чиновникам будут платить по итогам работы

Группа отечественных исследователей разработала инновационный подход к вознаграждению чиновников. Суть предложения заключается в привязке заработной платы госслужащих к динамике социально-экономических показателей в их регионе.

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