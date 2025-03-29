Чиновникам будут платить по итогам работы

Группа отечественных исследователей разработала инновационный подход к вознаграждению чиновников. Суть предложения заключается в привязке заработной платы госслужащих к динамике социально-экономических показателей в их регионе.
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