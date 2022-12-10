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Варламов выиграл 3-й матч подряд. У него 7 побед в сезоне при 3 поражениях

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 25 бросков из 29 в матче чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:4).

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