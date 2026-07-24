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Орловские новости

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Орловский психолог рассказала, как избежать выгорания на удалёнке

Орловский психолог рассказала, как избежать выгорания на удалёнке

Практикующий психолог Татьяна Моисеева рассказала, как организовать удалённую работу, чтобы избежать эмоционального выгорания: от чёткого графика и внешнего облика до полноценного отдыха и заботы о здоровье.

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