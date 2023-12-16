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Наконец Госдума взялась за артистов-предателей. Теперь Пугачевой, Галкину*, Макаревичу* и прочим не позавидуешь.

Наконец Госдума взялась за артистов-предателей. Теперь Пугачевой, Галкину*, Макаревичу* и прочим не позавидуешь.

Интересная жизнь с Vera Star Несмотря на заступничество некоторых высокопоставленных лиц, тех предателей, которые когда-то считались в нашей стране представителями творческой элиты, вроде Пугачевой, Макаревича*, Галкина* и т.

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Комментарии
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Резидент 007
На Украине сегодня за инакомыслие отправляют в повалы СБУ. При этом конфискуют абсолютно всё движимое и недвижимое имущество. Например там у известного политика Медведчука всё арестовали. У него правда осталась дача в Крыму. В России с иноагентами надо поступать аналогичным образом. А полученные средства направлять на нужды СВО.
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евгений Данилов
Так и не понял за какое место и кого взяла ГД? И какие трудности возникли у богемных релокантов. Статья говно, а они как срали (показателем Песня года и, подозреваю, НГ Огонёк) на нас и наше о них мнение, так и срут, они ж  - БОГЕМА
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