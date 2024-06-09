Больше миллионов туристов успели посетить Крым в этому году

За первые пять месяцев этого года Крым посетили 1,3 миллиона туристов. Как сообщил в рамках ПМЭФ-2024 глава республиканского парламента Владимир Константинов, этот показатель на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии