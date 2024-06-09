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Больше миллионов туристов успели посетить Крым в этому году

Больше миллионов туристов успели посетить Крым в этому году

За первые пять месяцев этого года Крым посетили 1,3 миллиона туристов. Как сообщил в рамках ПМЭФ-2024 глава республиканского парламента Владимир Константинов, этот показатель на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

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