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Политолог объяснил, почему Путин не пойдет на уступки Трампу по Украине

Политолог объяснил, почему Путин не пойдет на уступки Трампу по Украине

Владимир Путин не пойдет на уступки Дональду Трампу в вопросе мирного урегулирования на Украине. В этом уверен политолог Александр Перенджиев, который напомнил, что у России и США в происходящем противостоянии совершенно разные цели.

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