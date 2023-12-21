В РФС заявили, что Карпин не хотел уходить из сборной России после отстранения

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью "Матч ТВ" заявил, что главный тренер сборной Валерий Карпин не высказывал намерений уходить из национальной команды в связи с отстранением от международных матчей.
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