Нескучные техно...
СайтЛента технологий
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нескучные технологии

322 подписчика

Змееботы помогали искать людей в завалах после землетрясения в Венесуэле

Змееботы помогали искать людей в завалах после землетрясения в Венесуэле

В конце июня 2026 года в Венесуэле произошли два мощных землетрясения, оставившие спасательные команды перед знакомой проблемой: обрушившиеся здания с узкими и нестабильными пустотами, куда человек не может безопасно проникнуть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии