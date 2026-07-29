Змееботы помогали искать людей в завалах после землетрясения в Венесуэле

В конце июня 2026 года в Венесуэле произошли два мощных землетрясения, оставившие спасательные команды перед знакомой проблемой: обрушившиеся здания с узкими и нестабильными пустотами, куда человек не может безопасно проникнуть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии