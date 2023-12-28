ВС РФ мощно атакуют Авдеевку с четырёх направлений: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 28.12.23 г.

Карта боевых действий, новости войны на Украине сегодня, интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 28.
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