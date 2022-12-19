Компьютер Apple-1, пронумерованный Стивом Джобсом вручную, продан более чем за 440 000 долларов

Полностью функциональный компьютер Apple-1, который был вручную пронумерован соучредителем Apple Стивом Джобсом, был продан на аукционе в этом месяце за 442 118 долларов, что значительно превысило запланированные организаторами 375 000 долларов.
Полностью функциональный компьютер Apple-1, который был вручную пронумерован соучредителем Apple Стивом Джобсом, был продан на аукционе в этом месяце за 442 118 долларов, что значительно превысило запланированные организаторами 375 000 долларов.
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