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Компьютер Apple-1, пронумерованный Стивом Джобсом вручную, продан более чем за 440 000 долларов

Компьютер Apple-1, пронумерованный Стивом Джобсом вручную, продан более чем за 440 000 долларов

Полностью функциональный компьютер Apple-1, который был вручную пронумерован соучредителем Apple Стивом Джобсом, был продан на аукционе в этом месяце за 442 118 долларов, что значительно превысило запланированные организаторами 375 000 долларов.

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